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АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 3 августа текущего года будут обесточены:
в городе Ереван:
10:00-16:00 жилой дом 22 и собственные дома 1-64 на 1-ом тупике Айгедзора и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
10:30-16:30 жилые дома 56, 57 в кв. "Дурян", образовательное учреждение "Мхитарянское согласие" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;
11:00-16:00 жилые дома 209, 211 и собственные дома 164-183, 211 на ул. Хоренаци, собственные дома 65-83на ул. Сасунци Давида, собственные дома 1-13 на ул. Торомонян;
в Араратском марзе:
10:00-13:00 частично села Аргаван, Тигранашен;
10:30-16:00 частично село Аревшат;
11:00-15:00 частично село Мхчян;
в Вайоц Дзорском марзе:
10:00-16:00 частично село Угедзор;
в Ширакском марзе:
10:00-16:00 частично село Ккавасар в Ашоцком регионе; села Баграван, Айкадзор, Джрамбар, Ширакаван, застава Джрапи в Анийском регионе и частично село Нор Артик в Арагацотнском марзе;
в Гегаркуникском марзе:
12:00-14:00 город Варденис, воинская часть Вардениса, ГЭС "Айрк-1", "Айрк-2", станции сотовых операторов "Виваселл МТС", "АрменТел",
"Юком", села Акунк, Шатван, Джахацадзор, Шатджрек, Айрк, Верин Шоржа, Неркин Шоржа, Лусакунк, Хачахбюр, Ваневан, Торфаван, Гегакар, Масрик, Третук, Кутакан, Лчаван, Ахбрадзор, Макенис, Карчахбюр, Цовак, прилегающие производственные территории и общественные абоненты;
в Сюникском марзе:
10:30-13:00 село Цгук и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
10:30-16:30 село Ашотаван;
14:00-16:00 село Горайк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).
По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:080000180.
|Советник президента Арцаха по особым поручениям заявил о неприемлемости Мадридских принципов для армянской стороны
|Арман Татоян представил опыт Армении в сфере защиты прав человека на международной конференции в Иордании
|Тела четырех погибших при пожаре в Сочи в ближайшее время отправят в Армению
|Министр обороны Армении не исключил возможности переговоров по получению третьего оружейного кредита от России
|Давид Тоноян заверил: Поставки российского оружия Армении продолжаются
|Замминистра обороны России назвал некорректными сведения СМИ о возможном прекращении поставок российского оружия Армении в рамках военного кредита
|ЕАБР предоставит Республике Армении грант в размере 1 млн долларов США из средств ЕФСР
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 3-го августа
|Мнацаканян: Армения уделяет большое внимание дальнейшему укреплению Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
|Замминистра обороны России высоко оценил военное сотрудничество между РФ и РА
|Посол Индии отметил потенциал развития армяно-индийских отношений
|Мгер Григорян: Деятельность британских компаний в Армении важна и с точки зрения формирования полностью удовлетворящей правительство бизнес-среды
|Министерство обороны Армении выясняет обстоятельства появления в войсках некачественных подштанников
|Гюмрийские школьники посетили административный офис Beeline
|Глава ССС не исключил вызова на допрос Саржа Сагсяна и Овика Абрамяна в рамках дела о событиях 1-го марта
|Представительница Армении Ромелла Тамарян стала <Второй вице-мисс СНГ-2018>
|Евразиатский фонд стабилизации и развития предоставит Армении $1 млн для маммографических исследований в областях
|Генпрокуратура Армении выявила новые случаи злоупотребления на этот раз в Комитете водхоза - хищения составили сотни миллионов драмов
|Что такое хорошо и что такое плохо - объяснили судьям
|Правительство Армении пока не намерено инициировать процесс дополнительного попуска воды из озера Севан
|Генсеку ОДКБ позволили вернуться к работе в Москвe
|Миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг на границе Арцаха и Азербайджана
|Гражданин Турции попытался незаконно пересечь армяно-турецкую границу
|Возбуждено 15 уголовных дел в отношении сотрудников территориальных служб социального содействия мэрии Еревана
|Глава СCC Армении не обладает информацией о российском гражданстве объявленного в розыск экс-министра обороны Микаэла Арутюняна
|Арарат Мирзоян о выдвижении кандидатуры артиста-комика Айка Марутяна на пост столичного мэра: <Полгода назад и нас всерьез не воспринимали>
|Первый вице-премьер: Оценки РПА ситуации в стране, в основном, далеки от объективности
|Глава Специальной следственной службы Армении ответил министру иностранных дел России
|Глава ССС о связи с Фондом «Сороса»: глупости не комментирую
|Глава ССС: Обвинения в отношении Кочаряна крайне очевидны, четки и обоснованы
|Баку обратился к ОБСЕ с призывом потребовать от Еревана "прекратить применение силы против Азербайджана"
|Аппарат президента Армении передал позицию Армена Саркисяна относительно ареста Роберта Кочаряна
|Защита генсека ОДКБ ходатайствует: разрешить ему вылет в Москву
|По факту хищений в медцентре, руководимом сватом Сержа Саргсяна, возбуждено уголовное дело
|Бако Саакян встретился с Личным представителем Действующего председателя ОБСЕ
|Защита обжаловала решение суда первой инстанции об аресте Роберта Кочаряна
|В первом полугодии 2018 года для получения пристанища в Армении обратились 108 граждан из разных стран
|Официальный Ереван ответил на заявление Москвы
|Компания олигарха Самвела Алексаняна рассчиталась с бюджетом, выплатив около $11 млн.
|Зограб Мнацаканян: Для армянской стороны приоритетами в переговорном процессе являются статус и безопасность Арцаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" о плановых отключениях
|Минсельхоз Армении впредь будет закупать воду только в стеклянных бутылках
|Пашинян: Революция в Армении продолжается
|Федор Лукьянов: Избавление от влияния давно устоявшихся политических кланов безусловный приоритет "революционной" власти в Армении
|Группа конгрессменов направила письмо Дональду Трампу с призывом встретиться с Николом Пашиняном на полях саммита ООН
|Пашинян и Жан обсудили предстоящий саммит Франкофонии
|Пашинян инициировал 17 августа митинг на Площади Республики
|Лавров: События в Армении идут вразрез с заявлениями властей страны
|4 резидента Стартап Инкубатора Beeline получили призы на Sevan Startup Summit-2018
|Генпрокуратура Армении выявила случаи нанесения ущерба госинтересам при предоставлении налоговых льгот
|Серджио Маттарелла: Мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта не имеет альтернативы
|В Ереване открылся Армяно-итальянский региональный центр по сохранению и восстановлению культурного наследия
|Депутат от фракции "Царукян" Вардан Бостанджян подал заявление о сложении своего мандата
|Ара Баблоян и Серджо Маттарелла обсудили вопросы армяно-итальянского сотрудничества
|Источник: Фракция Республиканской парии собирает подписи для освобождения под залог Роберта Кочаряна
|Сотрудники Минтруда и по социальным вопросам Армении в результате злоупотребления служебным положением "обогатились" на 43 млн. драмов
|Мария Захарова: исторически Россия проявляла себя в качестве ответственного посредника в вопросе нагорно-карабахского урегулирования
|Ереван: Анкара не проявляет готовности нормализовать отношения без предусловий
|Балаян: Пока нет договоренности о встрече глав МИД Армении и Азербайджана
|Балаян: Армения отслеживает процессы поставок оружия Азербайджану, считая это проблемой
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