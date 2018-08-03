Пятница, 3 Августа 2018 10:42

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 3 августа текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 22 и собственные дома 1-64 на 1-ом тупике Айгедзора и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-16:30 жилые дома 56, 57 в кв. "Дурян", образовательное учреждение "Мхитарянское согласие" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-16:00 жилые дома 209, 211 и собственные дома 164-183, 211 на ул. Хоренаци, собственные дома 65-83на ул. Сасунци Давида, собственные дома 1-13 на ул. Торомонян;

в Араратском марзе:

10:00-13:00 частично села Аргаван, Тигранашен;

10:30-16:00 частично село Аревшат;

11:00-15:00 частично село Мхчян;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 частично село Угедзор;

в Ширакском марзе:

10:00-16:00 частично село Ккавасар в Ашоцком регионе; села Баграван, Айкадзор, Джрамбар, Ширакаван, застава Джрапи в Анийском регионе и частично село Нор Артик в Арагацотнском марзе;

в Гегаркуникском марзе:

12:00-14:00 город Варденис, воинская часть Вардениса, ГЭС "Айрк-1", "Айрк-2", станции сотовых операторов "Виваселл МТС", "АрменТел",

"Юком", села Акунк, Шатван, Джахацадзор, Шатджрек, Айрк, Верин Шоржа, Неркин Шоржа, Лусакунк, Хачахбюр, Ваневан, Торфаван, Гегакар, Масрик, Третук, Кутакан, Лчаван, Ахбрадзор, Макенис, Карчахбюр, Цовак, прилегающие производственные территории и общественные абоненты;

в Сюникском марзе:

10:30-13:00 село Цгук и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-16:30 село Ашотаван;

14:00-16:00 село Горайк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:080000180.