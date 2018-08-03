Пятница, 3 Августа 2018 09:32

АрмИнфо. Армения уделяет большое внимание дальнейшему укреплению Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и нацелена продолжить свою активную деятельность в организации. Об этом, как сообщает пресс-служба МИД Армении, заявил глава внешнеполитического ведомства Зограб Мнацаканян на состоявшейся накануне встрече с заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Александром Фоминым.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с перспективами углубления сотрудничества в военной сфере. Глава МИД Армении отметил, что 102-я российская военная база в Гюмри является одним из положительных и важных примеров сотрудничества в этой области.

Как подчеркнул А.Фомин, Россия нацелена на сотрудничество с Арменией для решения гуманитарных задач в Сирии. «Россия ожидает от Армении дальнейших практических шагов в гуманитарной операции в Сирии. Признательны за поддержку усилий России в восстановлении мирной жизни в Сирии и оказание помощи народу этой страны. Армения уже четыре раза направляла гуманитарную помощь и у нас наработан с армянской стороной богатый опыт взаимодействия", - сказал Фомин. "Армения – наш союзник и ключевой партнер в Закавказье. Успешно сотрудничаем с Вами как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур, прежде всего ОДКБ", - подчеркнул замминистра. Он отметил, что Россия оказывает значительную помощь в укреплении вооруженных сил Республики Армения.

Глава МИД Армении отметил, что внешнеполитический курс страны неизменен - это сотрудничество в рамках ОДКБ и ЕврАзЭс. По его словам, двустороннее сотрудничество России и Армении включает в себя несколько сфер, но основная - это сфера безопасности.