Пятница, 3 Августа 2018 09:01

АрмИнфо. 215 военнослужащих Армении примут российские военные вузы в этом году. Об этом сообщил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на встрече с главой военного ведомства Армении Давидом Тонояном, состоявшемся накануне вечером.

«В текущем году планируем принять в российские военные вузы 215 человек», - сказал Фомин. По его словам в военной области между Россией и Арменией наработана значительная нормативная правовая база, включающая более 60 договоров и соглашений. «Сформированы и эффективно действуют механизмы принятия решений в сфере безопасности, осуществляется совместное военное планирование", - отметил замминистра. Он подчеркнул, что функционирующая в Армении 102-я российская военная база служит гарантом стабильности в Кавказском регионе. "Это еще один показатель уровня наших союзнических отношений", - сказал Фомин.

Также, заместитель главы российского военного ведомства пригласил делегацию армянских коллег в Москву на международный военно-технический форум «Армия».

Министр обороны Армении поблагодарил А.Фомина за визит в страну и выразил восхищение организацией прошедшего в России Чемпионата мира по футболу. Также он отметил, что Армейские международные игры-2018 по своему размаху и масштабу не уступают этому чемпионату.

Напомним, что на территории Армении проходит один из конкурсов АрМИ-2018 - конкурс военно-профессионального мастерства «Воин Содружества».

Международный военно-технический форум «Армия-2018» пройдет в КВЦ Патриот с 21 по 26 августа.