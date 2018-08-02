Четверг, 2 Августа 2018 21:24

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и посол Индии в Армении Йогешвар Сангван 2-го августа обсудили последовательное развитие отношений двух стран.

Как сообщает пресс-служба исполнительного органа Армении, Никол Пашинян отметил заинтересованность правительства РА к расширению и углублению сотрудничества с индийской стороной в различных областях. Он отметил важность стимулирования торгово-экономических связей и осуществления соответствующих шагов в этом направлении.

Йогешвар Сангван, в свою очередь, отметил потенциал развития армяно-индийских отношений. Он заверил, что приложит все усилия для придания нового толчка многостороннему сотрудничеству между Арменией и Индией.

Собеседники обсудили вопросы, относительно перспектив развития сотрудничества в различных сферах экономики, в том числе информационных технологий, туризма, здравоохранения, образования. Отметим, что в Нацстатслужбе РА отсутствуют данные по взаимной торговле между Арменией и Индией.