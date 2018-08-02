Четверг, 2 Августа 2018 19:02

АрмИнфо.В одной из воинских частей Министерства обороны Армении выявлены около 10 тыс некачественных подштанников.

Как сообщает пресс-служба военного ведомства, кальсоны абсолютно не соответствует техническим характеристикам, предъявляемым к подобному виду одежды, а ее ношение небезопасно для военнослужащих. "По итогам предварительных исследований стало ясно, что еще в 2017 году была сделана попытка поставки аналогичной партии для нужд оборонного ведомства, но по причине их низкопробности, кальсоны не были приняты и возвращены компании-поставщику>,- говорится в сообщении МО РА.

Отмечается, что в рамках строгого поручения главы МО в ВС страны ведутся активные работы по выявлению каналов поставки этого низкокачественного товара, наказания виновных и привлечению их к ответственности в рамках закона. Ведется предварительное следствие, подготавливаются материалы для возбуждения уголовного дела.