Четверг, 2 Августа 2018 18:09

АрмИнфо.Глава Специальной следственной службы (ССС) Армении Сасун Хачатрян допускает возможность вызова на допрос экс- президента РА Сержа Саргсяна и бывшего спикера парламента и экс-премьера Овика Абрамяна в рамках расследования событий 1-го марта 2008-го года. Об этом он заявил 2-го августа в беседе с журналистами.

Как указал Хачатрян, необходимость вызова на допрос определяет следователь. Как вызов на допрос, так и отказ от его проведения, как считает глава следственного органа, должны быть обоснованы. "Я, как глава ССС, неоднократно говорил, что если в ходе следствия будет установлено, что какое-либо должностное лицо может сообщить информацию, имеющую значение для следствия, то он будет допрошен - этим все сказано", - уточнил он.

Напомним, что еще месяцем ранее глава ССС заявлял, что ССС в своих действиях не скована личностями и в рамках <дела 1 марта> на допрос будут вызваны все лица, которые могут сообщить какую-либо информацию об этих событиях. Круг свидетелей и обвиняемых, как сообщил он тогда, может расширяться. После этого были вызваны на допрос экс-министр Сейран Оганян и 2-й президент Армении Роберт Кочарян, затем Юрий Хачатуров и вице-премьер Армен Геворгян, а экс-министр обороны Микаэл Арутюнян после неявки в следственный орган был обьявлен в международный розыск по линии Интерпола. <Следствие пригласит на допрос всех, кто может сообщить какую-либо информацию по делу 1 марта. Никакой скованности в связи с их личностью или социальным статусом нет и не будет", - заявил он.