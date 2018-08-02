Четверг, 2 Августа 2018 17:42

АрмИнфо.Представительница Армении, модель, актриса Ромелла Тамарян стала <Второй вице-мисс СНГ-2018> на финале международного конкурса <МИСС СНГ 2018>.

В этом году международный конкурс прошел в столице Казахстана Астане и был посвящен юбилею города. За титул самой красивой девушки Содружества боролись 19 конкурсанток (18-25 лет) из Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Королевой конкурса красоты среди прекрасных представительниц стран Содружества стала украинка Татьяна Акуленко.

Посольство Республики Армения в Казахстане организовало прием участников в течение конкурсных дней по инициативе посла Ара Саакяна.

Напомним, что в прошлом году финал международного конкурса <МИСС СНГ> прошел в Армении. Международный конкурс <МИСС СНГ 2019> вновь пройдет в Армении.