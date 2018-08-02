Четверг, 2 Августа 2018 17:34

АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении выявила новые случаи злоупотребления на этот раз в Комитете водхоза - хищения составили сотни миллионов драмов.

Согласно материалам дела, злоупотребления были выявлены в ЗАО "Мелиорация" при Комитете водхоза. Так, ЗАО "Мелиорация" подписала несколько договоров по аренде экскаваторов для осуществления мелиорационных работ, хотя данная функция, согласно уставу организации, не входит в ее полномочия. Тем не менее, ЗАО "Мелиорация" подписала договор об аренде 5 экскаваторов на сумму в 316 млн 857 тыс драмов. Меж тем, следствие выявило, что рыночная стоимость аренды одного экскаватора не превышает 5 млн драмов, то есть сумма сделки не должна была превышать 25 млн драмов.

Примечательно, что один из арендованных экскаваторов фирма-подрядчик приобрела у сына замдиректора ЗАО "Мелиорация", который там же работает в качестве начальника одного из отделов.

Следствием было также выяснено, что ЗАО "Мелиорация" не в полной мере выполняла взятые на себя договорные обязательства на сумму в 38 млн драмов. Для выполнения мелиорационных работ ЗАО подписало договора с тремя компаниями, которые, как выяснило следствие, вообще не имели соответствующей техники и рабочих ресурсов.