Четверг, 2 Августа 2018 16:41

АрмИнфо.Правительство Армении 2-го августа на заседании кабмина установило порядок возвращения государству получаемых судьями подарков, считающихся недопустимыми.

Как заявил министр юстиции Армении Артак Зейналян, согласно действующему законодательству, в случае получения подарков судьями, не считающихся допустимыми, они обязаны в установленный законом срок (в течение 7 дней) вернуть его государству или выплатить соразмерную компенсацию. В случае невозможности возвращения в установленный законом срок подарка или выплаты соответствующей компенсации, он подлежит возврату государству в лице Комитета государственных доходов Армении.

По словам главы Минюста, допустимым считается подарок, полученный в результате межличностных отношений и не обусловленный занимаемой должностью лица (судьи, ред.). Помимо этого, стоимость преподносимого единожды подарка не может превышать 100 тысяч драмов, а в течение года - не более 400 тысяч драмов. Подарок, стоимость которого превышает данные критерии, должен быть возвращен государству.

Возврат подарков осуществляется на основании договора дарения. Расходы, связанные с возвратом подарка, производятся за счет государственного бюджета. Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что необходимо осуществить шаги для информирования граждан относительно этих вопросов, чтобы общество, в особенности госслужащие знали, что существует подобный закон, который ставит табу на поднесение и получение подобных презентов. "Считаю, что должны быть предприняты определенные меры для информирования и объектом информирования должны быть не только должностные лица, но и общество, чтобы правила игры были ясны и понятны всем, дабы не заставлять судьей принимать недопустимые подарки>, - сказал Никол Пашинян.