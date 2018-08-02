Четверг, 2 Августа 2018 16:22

АрмИнфо.Дополнительный водозабор из озера Севан не будет осуществлен пока не будет получено разрешение Национального Собрания Армении. Об этом 2-го августа в беседе с журналистами заявил министр сельского хозяйства Армении Артур Хачатрян. Тем временем, Водхоз Армении стремится осуществить дополнительный попуск воды из озера Севан 40 млн куб.м, чему противятся экологи, отмечая плачевное состояние основного источника пресной воды в регионе и возможный водный апокалипсис в республике.

По мнению главы Минсельхоза, в данном случае, вместо дополнительного попуска воды из Севана, резоннее воспользоваться глубинными скважинами. В прошлом году, как напомнил он, был осуществлен дополнительный попуск воды из озера Севан, полученные за это деньги пошли во внебюджетный счет. Если использовать эти деньги на бурение скважин, как считает Хачатрян, это будет правильнее как для Севана, так и для сельского хозяйства Армении.

На сегодня, несмотря на предложение Водхоза о дополнительном водозаборе и положительному заключению экспертной группы по нему, правительство не инициировало процедуру и не обратилось в парламент. "Это означает, что ни одна капелька воды из Севана не будет дополнительно отпущена без решения законодателя", - указал он, подчеркнув, тем не менее, что все будет зависеть от погодных условий. По его мнению, система нуждается в коренных реформах - утверждения о том, что 70% воды пропадает, для него, как организатора сельского хозяйства, неприемлемо. Как подчеркнул министр, необходимо установить водомерные счетчики, и четко платить за отпущенную воду, организовать равномерное орошение и сделать процесс контролируемым.

Напомним, что Национальное Собрание Армении 17 июля 2017 года одобрило закон об увеличении объемов попуска воды из озера Севана со 170 млн куб.м. до 270 млн. куб. м. Основанием для данного решения послужил факт недостаточной наполненности водных бассейнов страны. Не менее серьезный вред окружающей среде и водным ресурсам страны, по убеждению экологов, наносят рыбоводческие хозяйства. Вместе с тем, как сообщала эколог, специалист по водным ресурсам Кнарик Оганесян, правительство Армении каждый год просит увеличить попуски, аргументируя это дефицитом оросительной воды, на деле же лишь около 25% воды из Севана доходят до фермеров, остальные 70% - теряются. Таким образом, несмотря на то, что Министерство охраны природы Армении выступило против предложения увеличить водозабор из Севана, а независимые эксперты в один голос твердили, что снижение уровня воды в Севане приведет к необратимым последствиям в связи с усилением процесса заболачивания, закон был принят, что, как и ожидалось, отразилось на уровне озера Севан. Авторы закона заверяли, что дополнительные попуски воды на 100 млн куб/м, по расчетам, могут привести к понижению уровня озера на 8 см, в случае которого даже по сравнению с тем же днем прошлого года будет обеспечена высокая отметка уровня воды озера Севан на 10 см (18-8). Согласно официальным данным, водозобор, в 2017 году, в целом, составил 266.757 млн куб/м воды, вместо предусмотренных 270 млн куб/м.

В результате, уже в начале нынешнего сезона отпусков, экологи начали сигнализировать о проблеме обрастания Севана водорослями, что по мнению экспертов, обусловлено не только высоким температурным фоном, скудными осадками, сбросом крайне загрязненных вод в бассейны страны и отсутствием водоочистительных станций, но и прошлогодним дополнительным попуском воды.