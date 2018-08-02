Четверг, 2 Августа 2018 15:40

АрмИнфо.Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров может выехать из страны на некоторое время, сообщила корреспонденту АрмИнфо пресс-секретарь Специальной следственной службы (ССС) Армении Марина Оганджанян. “Избранная в отношении Юрия Хачатурова мера пресечения не является препятствием, чтобы он на определенное время отсутствовал из Армении”, - отметила она. Вместе с тем, в ССС не детализировали допустимый срок его отсутствия из страны. По словам Оганджанян, Хачатуров уже осведомлен об этом.

Напомним, что Хачатуров обвиняется в свержении конституционного строя по так называемому «делу 1 марта 2008 года». В то время он занимал пост главы Ереванского гарнизона. Решением суда от 28-го июля он был арестован, а затем освобожден под залог в размере 5 млн драмов. По тому же делу проходят 2-й президент Армении Роберт Кочарян, ныне находящийся под арестом на 2 месяца и экс-глава обороны РА Микаэл Арутюнян, объявленный в розыск.

Ранее защита Юрия Хачатурова обратилась в следственной орган с ходатайством разрешить ему вылететь в Москву для исполнения своих служебных обязанностей. Сегодня адвокаты вторично обратились в следственный орган, поскольку не получили ответа на ранее поданое ходатайство.

Отметим, что законодательство Армении не предусматривает для обвиняемого, находящегося на свободе под залогом, обязательство постоянного нахождения на территории страны, но запрещает покидать республику без ведома следственного органа.