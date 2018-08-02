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АрмИнфо.Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров может выехать из страны на некоторое время, сообщила корреспонденту АрмИнфо пресс-секретарь Специальной следственной службы (ССС) Армении Марина Оганджанян. “Избранная в отношении Юрия Хачатурова мера пресечения не является препятствием, чтобы он на определенное время отсутствовал из Армении”, - отметила она. Вместе с тем, в ССС не детализировали допустимый срок его отсутствия из страны. По словам Оганджанян, Хачатуров уже осведомлен об этом.
Напомним, что Хачатуров обвиняется в свержении конституционного строя по так называемому «делу 1 марта 2008 года». В то время он занимал пост главы Ереванского гарнизона. Решением суда от 28-го июля он был арестован, а затем освобожден под залог в размере 5 млн драмов. По тому же делу проходят 2-й президент Армении Роберт Кочарян, ныне находящийся под арестом на 2 месяца и экс-глава обороны РА Микаэл Арутюнян, объявленный в розыск.
Ранее защита Юрия Хачатурова обратилась в следственной орган с ходатайством разрешить ему вылететь в Москву для исполнения своих служебных обязанностей. Сегодня адвокаты вторично обратились в следственный орган, поскольку не получили ответа на ранее поданое ходатайство.
Отметим, что законодательство Армении не предусматривает для обвиняемого, находящегося на свободе под залогом, обязательство постоянного нахождения на территории страны, но запрещает покидать республику без ведома следственного органа.
|Что такое хорошо и что такое плохо - объяснили судьям
|Правительство Армении пока не намерено инициировать процесс дополнительного попуска воды из озера Севан
|Генсеку ОДКБ позволили вернуться к работе в Москвe
|Миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг на границе Арцаха и Азербайджана
|Гражданин Турции попытался незаконно пересечь армяно-турецкую границу
|Возбуждено 15 уголовных дел в отношении сотрудников территориальных служб социального содействия мэрии Еревана
|Глава СCC Армении не обладает информацией о российском гражданстве объявленного в розыск экс-министра обороны Микаэла Арутюняна
|Арарат Мирзоян о выдвижении кандидатуры артиста-комика Айка Марутяна на пост столичного мэра: <Полгода назад и нас всерьез не воспринимали>
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|Баку обратился к ОБСЕ с призывом потребовать от Еревана "прекратить применение силы против Азербайджана"
|Аппарат президента Армении передал позицию Армена Саркисяна относительно ареста Роберта Кочаряна
|Защита генсека ОДКБ ходатайствует: разрешить ему вылет в Москву
|По факту хищений в медцентре, руководимом сватом Сержа Саргсяна, возбуждено уголовное дело
|Бако Саакян встретился с Личным представителем Действующего председателя ОБСЕ
|Защита обжаловала решение суда первой инстанции об аресте Роберта Кочаряна
|В первом полугодии 2018 года для получения пристанища в Армении обратились 108 граждан из разных стран
|Официальный Ереван ответил на заявление Москвы
|Компания олигарха Самвела Алексаняна рассчиталась с бюджетом, выплатив около $11 млн.
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|Пашинян: Революция в Армении продолжается
|Федор Лукьянов: Избавление от влияния давно устоявшихся политических кланов безусловный приоритет "революционной" власти в Армении
|Группа конгрессменов направила письмо Дональду Трампу с призывом встретиться с Николом Пашиняном на полях саммита ООН
|Пашинян и Жан обсудили предстоящий саммит Франкофонии
|Пашинян инициировал 17 августа митинг на Площади Республики
|Лавров: События в Армении идут вразрез с заявлениями властей страны
|4 резидента Стартап Инкубатора Beeline получили призы на Sevan Startup Summit-2018
|Генпрокуратура Армении выявила случаи нанесения ущерба госинтересам при предоставлении налоговых льгот
|Серджио Маттарелла: Мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта не имеет альтернативы
|В Ереване открылся Армяно-итальянский региональный центр по сохранению и восстановлению культурного наследия
|Депутат от фракции "Царукян" Вардан Бостанджян подал заявление о сложении своего мандата
|Ара Баблоян и Серджо Маттарелла обсудили вопросы армяно-итальянского сотрудничества
|Источник: Фракция Республиканской парии собирает подписи для освобождения под залог Роберта Кочаряна
|Сотрудники Минтруда и по социальным вопросам Армении в результате злоупотребления служебным положением "обогатились" на 43 млн. драмов
|Мария Захарова: исторически Россия проявляла себя в качестве ответственного посредника в вопросе нагорно-карабахского урегулирования
|Ереван: Анкара не проявляет готовности нормализовать отношения без предусловий
|Балаян: Пока нет договоренности о встрече глав МИД Армении и Азербайджана
|Балаян: Армения отслеживает процессы поставок оружия Азербайджану, считая это проблемой
|Постановление об аресте второго президента Армении Роберта Кочаряна будет обжаловано сегодня
|Ереван: Азербайджан отказывается проводить мониторинги ОБСЕ в нахиджеванском направлении
|Ереван: Визит Меркель в Армению официально не подтвержден
|"Армянское возрождение" приветствует уголовное преследование Роберта Кочаряна и выражает надежду на то, что правосудие настигнет также 1-го и 3-го президентов
|Республиканская партия обеспокоена последними тенденциями в армяно-российских отношениях
|Экс-руководителя общины Сарухан Гегаркуникской области Армении и руководителя аппарата поймали за мошенничество в особо крупных размерах
|Ереван: Обсуждаются организационные вопросы по проведению встречи Пашинян-Трамп
|Ереван: Действия МИД Армении по вопросу отзыва генсека ОДКБ полностью соответствуют нормам соглашения о правовом статусе Организации
|Президент Италии посетил мемориал жертв Геноцида армян "Цицернакаберд"
|Неконтролируемая ситуация на Амулсаре может привести к непредвиденным последствиям: Lydian Armenia в очередной раз требует восстановления верховенства закона (video)
|Среди жертв пожара в Адлере - 4 армянина
|Ильхам Алиев совершит официальный визит в Россию
|В дубайском аэропорту со стороны Интерпола задержан криминальный авторитет Арам Варданян, более известный по кличке "Встречи Апер"
|Зейналян: В Армении не наблюдаются радикальные проявления в отношении различных религиозных течений
|Дожить бы до 2 августа - синоптики обещают постепенное снижение температуры воздуха на 7-8 градусов
|Президент Италии прибыл с государственным визитом в Армению
|Эксперт: Арест второго президента РА Роберта Кочаряна имеет политические мотивы и связан со сменой власти в Армении
|Эксперт: Привлечение Хачатурова в качестве обвиняемого по уголовному делу может негативно отразится на имидже Армении в ОДКБ
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