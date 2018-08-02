Четверг, 2 Августа 2018 14:57

АрмИнфо. 2 августа, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана в северо-восточном направлении Гадрутского района. Об этом АрмИнфо сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Арцаха.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили Личный представитель Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ посол Анджей Каспшик и его полевой помощник Геннадие Петрика (Молдова).

С противоположной стороны границы наблюдение осуществили полевые помощники ЛПДП ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и Огнен Йович (Босния и Герцеговина).

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.

Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.