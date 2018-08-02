Четверг, 2 Августа 2018 14:56

АрмИнфо. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения задержали нарушителя на армяно-турецкой границе, сообщает пресс-служба структуры.

Российские пограничники на участке Гюмрийского пограничного отряда, при попытке преодоления инженерно-технических средств, задержали гражданина Турецкой Республики.

В ходе проведения проверочных мероприятий у нарушителя обнаружен мобильный телефон, на котором имеются фото и видео файлы инженерных сооружений и заграждений, установленных на государственной границе.

Нарушитель в установленном законодательством порядке передан в правоохранительные органы Республики Армения. В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий для выяснения всех обстоятельств происшествия.