Четверг, 2 Августа 2018 14:15

АрмИнфо. Глава Специальной следственной службы (ССС) Армении не обладает информацией о возможном наличии российского гражданства у объявленного в розыск экс-министра обороны РА, главного военного инспектора Микаэла Арутюняна. "По имеющимся у нас данным Микаэл Арутюнян является гражданином только Республики Армения", - заявил корреспонденту АрмИнфо глава ведомства Сасун Хачатрян 2- го августа.

При этом Хачатрян воздержался от ответа, насколько правомерно гражданину иностранного государства занимать столь высокий военный пост в армянском государстве. Тем не менее, как указал он, информация о российском гражданстве Микаэла Арутюняна будет проверена.

Напомним, что 28-го июля суд первой инстанции Шенгавитского района Еревана удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы (ССС) Армении об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении второго президента РА Роберта Кочаряна сроком на 2 месяца за свержение конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне массовых акций протеста 1 марта 2008 года. В свержении конституционного строя в связи с этими событиями обвиняются также бывший министр обороны Микаэл Арутюнян (находится в розыске Интерпола) и генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров. (был отпущен под залог). Сам Кочарян еще до ареста назвал выдвинутое против него обвинение политическим преследованием.

Между тем, на днях в СМИ появилась информация о том, что Микаэл Арутюнян не только находится в России, но и является гражданином РФ. На этом фоне, как отмечалось, выдача Арутюняна маловероятна, поскольку согласно УПК РФ, выдача лица для уголовного преследования не допускается, если лицо, в отношении которого поступил запрос от иностранного государства, является гражданином Российской Федерации.