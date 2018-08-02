Четверг, 2 Августа 2018 13:49

АрмИнфо.В Армении должна быть сформирована политическая сила, в основе которой будет находиться партия "Гражданский договор" с ценностями и революционными целями, провозглашенными Николом Пашиняном и его командой. Об этом 2-го августа в беседе с журналистами заявил первый вице- премьер Правительства Армении Арарат Мирзоян перед заседанием правительства

По его словам, эта политическая сила станет "знаменосцем" реформ, возьмется за продвижение провозглашенных ценностей, и тем самым возложит на себя всю ответственность за осуществленные в стране изменения. "В эту политическую силу могут быть вовлечены разные люди, представители различных политических и общественных структур", - сказал первый вице-премьер.

Что касается выдвижения кандидата от <Гражданского договора" отдельно от блока "Елк" на пост мэра Еревана в лице известного актера-комика Айка Марутяна, то по словам Мирзояна, это не означает наличия раскола в блоке. "Рано делать подобные заключения. Если в блоке "Елк" произойдет раскол, то об этом непременно будет официально объявлено",

- заявил он. Вместе с тем, отвечая на ремарку о том, что многие не воспринимают всерьез кандидатуру Марутяна на этом посту, Мирзоян буквально заявил: <Полгода назад и нас всерьез не воспринимали".