Четверг, 2 Августа 2018 13:45

АрмИнфо. <Моя личная позиция буквально совпадает с позицией Министерства иностранных дел Армении, и мне нечего к этому добавить>, - заявил 2-го августа в беседе с журналистами первый вице-премьер Правительства Армении Арарат Мирзоян, комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова по поводу политики властей республики в отношении своих политических предшественников.

Коснувшись оценок Республиканской партии Армении о том, что заявление Лаврова является тревожным сигналом, предрекающим опасные последствия, Арарат Мирзоян заявил: <Многократно доказано, что оценки ситуации со стороны РПА, в основном, далеки от объективности>.

Напомним, что 31 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил журналистам, что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования своих политических предшественников. "За последние дни мы несколько раз доводили эту нашу озабоченность до армянского руководства, - добавил министр. - Рассчитываем, что ситуация все-таки пойдет по конструктивному пути". По его словам, в Москве во время политического кризиса в Армении в мае этого года "с большим удовлетворением отмечали, что в итоге решение этого кризиса было найдено на основе компромисса с участием всех ведущих партий". "Мы надеялись, что, опираясь на такой результат, все политические силы, прежде всего новое руководство Армении, новые власти, будут и далее продвигать объединительные подходы, будут укреплять национальное согласие", - заметил Лавров. "Но события последних дней явно нарушают такой позитивный настрой, идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства Армении о том, что у него нет намерения организовывать преследование своих предшественников по политическим мотивам", - заключил он.

Накануне, отвечая на просьбу АрмИнфо прокомментировать заявление главы МИД РФ, пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил, что Армения следит за международными реакциями относительно протекающих в РА внутренних процессов, обусловленными становлением правового государства и независимого правосудия, борьбой с коррупцией, являющимися внутриполитическими приоритетами правительства". "Эти процессы не взаимосвязаны с внешней политикой Армении и не должны вызывать разночтений. В этой связи, подтверждаем, что наши внешнеполитические приоритеты, которые четко закреплены в утвержденной парламентом программе правительства, нацелены на дальнейшее укрепление и углубление армяно-российских союзнических отношений, повышение эффективности взаимодействия в рамках ОДКБ и ЕАЭС. Мы неукоснительно следуем объявленному курсу",- резюмировал Балаян.