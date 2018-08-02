Четверг, 2 Августа 2018 12:56

АрмИнфо. В уголовном преследовании 2-го президента Армении Роберта Кочаряна нет политического подтекста. Такое мнение высказал глава Специальной следственной службы Армении (ССС) Сасун Хачатрян в беседе с журналистами, касаясь заявления министра ИД РФ Сергея Лаврова о том, что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования своих политических предшественников.

Как считает Хачатрян, он не тот человек, который должен комментировать слова главы внешнеполитического ведомства другой страны. "Со своей стороны, как глава ССС, могу сказать, что здесь и речи не может быть о политическом преследовании Роберта Кочаряна. Процесс происходит строго в рамках правовых процедур>, - указал он.

Помимо этого, обращаясь ко всем тем, кто спекулирует информацией о том, что якобы в обвинении ССС есть положение, которое ставит под сомнение итоги выборов 2008-го года, Сасун Хачатрян официально заявляет, что ничего подобного нет и быть не может. "Мы не ставим под сомнение итоги выборов - мы лишь отметили, что те граждане, которые посчитали результаты выборов сфальсифицированными, вышли на улицу для восстановления своих конституционных прав", - пояснил он.

Напомним, что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил журналистам, что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования своих политических предшественников. "Россия, как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности армянского государства, поэтому происходящее там не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения", - сказал он. "За последние дни мы несколько раз доводили эту нашу озабоченность до армянского руководства, - добавил министр. - Рассчитываем, что ситуация все-таки пойдет по конструктивному пути".