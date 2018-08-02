Четверг, 2 Августа 2018 11:51

АрмИнфо.«Я не опущусь до уровня адвокатов Роберта Кочаряна и лиц, обвиняющих ССС в юридической безграмотности»,- заявил 2-го августа глава Специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян в беседе с журналистами.

По его словам, решение о предъявлении обвинения настолько четко и обоснованно, что для него непонятны, а местами, смешны данные манипуляции стороны защиты.

Роберт Кочарян, как заявил Хачатрян, обвиняется в насильственном свержении конституционного строя. Основанием для предъявления данного обвинения, по его словам, является вовлечение армии в политические процессы, что запрещено как прежней, так и нынешней редакцией конституции. Вовлечение ВС допустимо только в случае объявления военного положения, чего не было сделано, пояснил он. «Это настолько очевидно, что для меня непонятны спекуляции на данную тему», - указал Хачатрян.

Что касается обвинений в том, что Кочарян был вызван на допрос в качестве свидетеля, но на месте «трансформировался» в обвиняемого, Сасун Хачатрян отметил, что уголовный процессуальный порядок процесс динамичный, а статус лица оценивается на основе сопоставления данных на конкретный момент. В данном случае, как заявил он, если бы на основе уже полученных данных, Кочарян был бы допрошен в качестве свидетеля, следственный орган нарушил бы его права.

Касаясь собранных 41 депутатом НС подписей для ходатайства по освобождению Кочаряна под залог или подписку о невыезде, Хачатрян заметил, что суду и прокурору решать - быть Кочаряну под арестом или же удовлетворить ходатайство адвокатов. Однако, по его мнению, Роберт Кочарян должен содержаться под стражей для обеспечения полноты следствия и исключениz его противоправнs[ воздействиq на участников уголовного процесса.

Отметим, что адвокаты Кочаряна неоднократно заявляли, что дело полностью сфабриковано, причем крайне безграмотно.