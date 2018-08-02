Четверг, 2 Августа 2018 11:46

АрмИнфо.Баку обратился к странам­членам ОБСЕ с призывом потребовать от Еревана "прекратить применение силы против Азербайджана и вывести войска с оккупированных азербайджанских территорий", сообщает "Интерфакс".

"Мы настоятельно призываем всех членов ОБСЕ твёрдо и недвусмысленно потребовать от Армении выполнить свои обязательства по Хельсинкскому Заключительному акту и другим международно-правовым документам, прекратить применение силы против Азербайджана и вывести свои войска с оккупированных азербайджанских территорий", - заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, добавив также, что Азербайджан, в соответствии с принципами того же Хельсинкского Заключительного акта, "обеспечит свою территориальную целостность и суверенитет в пределах международно-признанных границ".