Четверг, 2 Августа 2018 11:18

АрмИнфо. Защита генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, проходящего в Армении в качестве обвиняемого по делу 1 марта 2008 года, обратилась к следственному органу с ходатайством разрешить ему вылететь в Москву для исполнения своих служебных обязанностей.

Отметим, что законодательство республики не предусматривает для обвиняемого, находящегося на свободе под залогом, обязательство постоянного нахождения в республике. В то же время закон запрещает обвиняемому, выпущенному на свободу под залог, покидать республику без ведома следственного органа.

Отметим, что Хчатурову, занимающему в 2008 году пост главы Ереванского гарнизона, инкриминируется свержение конституционного строя.