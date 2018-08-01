Среда, 1 Августа 2018 17:49

АрмИнфо. Адвокаты второго президента Армении Роберта Кочаряна представили в Апелляционный суд заявление об обжаловании решения суда первой инстанции об аресте. Об этом сообщил один из адвокатов Кочаряна - Арам Орбелян.

На сегодня он воздержался сообщить основания для обжалования, подчеркнув, что решение будет обжаловано по нескольким пунктам - начиная от возможных процессуальных нарушений, до неприкосновенности экс- президента. Помимо этого, как указал адвокат, вместе с заявлением представлен подписанный депутатами документ с требованием освободить Роберта Кочаряна. Арам Орбелян отметил, что к документу присоединились и другие фракции, помимо фракции Республиканской партии Армении. Кто именно, он отказался сказать.

Между тем, часом ранее руководитель офиса Кочаряна, Виктор Согомонян сообщил, что уже 41 депутат парламента Армении, в том числе спикер Ара Баблоян, выступили с личным поручительством за изменение меры пресечения в отношении второго президента РА Роберта Кочаряна.

Апелляционный суд, как ожидается, рассмотрит поданную ими жалобу в течение 10 дней.

Напомним, что 28-го июля суд первой инстанции Шенгавитского района Еревана удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы (ССС) Армении об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении второго президента РА Роберта Кочаряна сроком на 2 месяца за свержение конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. В свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года обвиняются также бывший министр обороны Микаэл Арутюнян (находится в розыске Интерпола) и генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров. (был отпущен под залог) Сам Кочарян еще до ареста назвал выдвинутое против него обвинение политическим преследованием. По его словам, это "вендетта" под лозунгом любви и солидарности "бархатной революции". На сегодня, согласно официальной информации, экс- президент Роберт Кочарян содержится в тех же условиях, что и все другие арестованные, поскольку законодательство не предусматривает привилегий для бывших президентов в местах лишения свободы. Ранее Офис защитника прав человека Армении сообщил, что Омбудсмен Арман Татоян посетил второго президента в УИУ <Ереван-Кентрон> и последний, не представил жалоб относительно обращения со стороны сотрудников УИУ.