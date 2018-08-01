Среда, 1 Августа 2018 17:27

АрмИнфо.В первом полугодии 2018 года для получения пристанища в Армении обратились 108 граждан из разных стран.

Как сообщает Нацстатслужба РА, больше всего для получения пристанища к Армении обратились граждане Ирака - 44 человека. Далее следует Йемен - 16 человек. Из Ирана к Армении обратились 13 граждан, из Сирии - 11, Бангладеша - 7, Украины - 6, из других стран -11.

В режиме ожидания на получение пристанища находятся 15 заявок на 19 человек, пятеро из которых граждане Ирана, трое украины и трое - граждане САР. По одной заявке представлены граждане Таиланда, Турции, Ирака, Йемена, Иордании и Палестины.

За первое полугодие официальный статус беженца получили 52 человека, а прекратили им пользоваться 42 человека.