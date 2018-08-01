Среда, 1 Августа 2018 16:36

АрмИнфо. Дополнительные налоговые обязательства в размере 5,2 млрд драмов (около $10,7 млн), предъявленные ООО "Алекс Холдинг", принадлежащей семье депутата парламента Армении, экс-члена фракции Республиканской партии Армении (РПА) Самвела Алексаняна, полностью восстановлены, сообщили корреспонденту АрмИнфо в пресс-службе Комитета госдоходов (КГД) Армении.

Согласно информации, в рамках расследуемого Следственным управлением Службы нацбезопасности Армении уголовного дела, в ООО "Алекс Холдинг" была назначена проверка точности взаимоотношений с бюджетом. В результате совместной проверки различных подразделений КГД, по акту проверки от 26-го июля 2018 года компании было предъявлены дополнительные налоговые обязательства на сумму в 5,2 млрд драмов (по линии НДС и подоходного налога), подлежащих выплате в госбюджет.

"По состоянию на 1 августа 2018-го года предъявленные компании обязательства полностью восстановлены", - отметили в КГД Армении.

Напомним, что еще в мае с.г. в принадлежащих Самвелу Алексаняну супермаркетах Yerevan City состоялись обыски, по итогам которых СНБ

Армении заявила о раскрытии коррупционной схемы, которая давала возможность крупным торговым сетям в течение многих лет уклоняться от уплаты налогов.