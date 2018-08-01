Среда, 1 Августа 2018 16:34

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян накануне провел встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Энцо Миланези, находящимся в РА в составе возглавляемой президентом Италии делегации.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, поприветствовав гостя, Зограб Мнацаканян подтвердил готовность Армении к дальнейшему развитию отношений между странами, как в двустороннем, так и многостороннем форматах. В этой связи армянский министр высоко оценил первый в истории двусторонних отношений государственный визит президента Италии в Армению.

Выразив благодарность за прием, Энцо Миланези отметил, что Италия придает важность всеобъемлющей повестке, сформировавшейся с Арменией. По его словам, визит президента Италии является хорошим поводом для обсуждения шагов по углублению отношений, имеющих тысячелетнюю историю и основанных на культурных общностях.

Глава МИД Армении представил итальянскому коллеге последние внутриполитические процессы в РА, подчеркнув, что правительство республики в течение последних двух месяцев своей деятельности смогло доказать свою приверженность взятым обязательствам по воплощению в жизнь намеченных приоритетов, нацеленных на установление правосудия и верховенство закона, установление равных экономический и социальных возможностей для всех и борьбы с коррупцией. Между главами МИД двух стран состоялся обмен мнением по поводу путей борьбы с коррупцией.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сферах культуры, науки и образования. В контексте укрепления деловых связей была подчеркнута важность восстановления прямых авиарейсов между Арменией и Италией.

В контексте отношений Армения-ЕС Энцо Миланези заявил, что Италия предпринимает все возможные усилия для содействия и продвижения процесса ратификации соглашения о Всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС. Со своей стороны Зограб Мнацаканян подчеркнул важность расширения сотрудничества между ЕС и ЕАЭС.

Собеседники коснулись также региональных вопросов, в частности, процессов вокруг иранской ядерной программы.

Зограб Мнацаканян подтвердил приверженность Армении исключительно мирному урегулированию карабахского конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ, подчеркнув, что для армянской стороны приоритетами в переговорном процессе являются статус и безопасность Арцаха. По его словам, постоянно озвучиваемая Азербайджаном военная риторика и насаждение армяноненавистничества направлены на подрыв усилий по установлению мира. Главы МИД Армении и Италии в вопросе продвижения переговорного процесса отметили важность формирования способствующей миру атмосферы.