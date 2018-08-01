Среда, 1 Августа 2018 16:20

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 1 августа текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10?00-16?00 жилые дома 12, 14, 16,18, 20 на ул. М.Аветисяна и жилой

дом 22 на 4-ой улице, жилые дома 24А, 26 на ул. Дро, собственные дома

7-39 на ул. Норашхараин и прилегающие абоненты (не являющиеся

жильцами), жилые дома 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 19/2, 21/1 на ул.

Рубинянц, детский сад N 284 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 17, 19, 21, 23 на ул. Сундукяна, жилые дома 14, 16 на ул. Вагаршяна, жилые дома 18, 20 на ул. Гр.Кочара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 4 на ул. Христофора, жилой дом 2А на ул. Глинки, жилые дома 52, 54, 54А на пр. Тиграна Меца, подьезд 4 жилого дома 74 на пр. Тиграна Меца, жилые дома 3, 3А, 5, 11, 27, 29, 54Б на переулке Тиграна Меца, собственные дома 13, 15, 70, 72 на переулке Тиграна Меца, ЗАО "ЮКЖД", собственные дома 32-84 на ул. Севана, всеармянская общественная организация "ДОСААФ Армении", компания "Полет", механческий завод имени Мясникяна, автопарк бывшего министерства Связи, ТЦ "Сурмалу", ООО "Бестгруп" и цех по производству кофе на ул. Севана, 1, 3, 3А на пр. Аршакуняца, завод игрушек "Арментой", бывший завод "Аймармар" и бывшая компания "Сарцакомбинат" ("Хладокомбинат"); 11:00-17?00 жилой дом 20 на ул. Свачян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратском марзе:

10:00-12?30 частично село Далар;

10:00-13?00 частично село Айгаван;

10?00-16?00 частично село Урцаландж;

10?30-16?00 частично село Аревшат;

10?30-16?30 села Сисаван и Ванашен.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:080000180.