Среда, 1 Августа 2018 16:19

АрмИнфо.Министерство сельского хозяйства Армении присоединяется к кампании, инициированной министерством охраны природы, против использования изделий из одноразового пластика.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минсельхоза, аппарат ведомства и подчиненные ему организации впредь, по поручению министра Артура Хачатряна, будут закупать воду для нужд Минсельхоза только в стеклянных бутылках.

Напомним, что еще 10-го июля в беседе с журналистами министр охраны природы Эрик Григорян сообщил, что в Армении будет запрещено

использование изделий из одноразового пластика. По его словам, процесс начнется с одной общины, затем перейдет на уровень одной области и через некоторое время Армения присоединится к тем странам, где использование одноразового пластика запрещено. "Думаю, что в течение ближайших 5-10 лет запрет будет действовать во всех странах мира. Мы не можем сразу внести полный запрет, но даем старт процессу", - заявил он, подчеркнув, что будут проведены мероприятия по уведомлению граждан о вреде многократного использования изделий из одноразового пластика. Мероприятия, как указал он, будут осуществлены на грантовые средства и не станут дополнительным бременем для госбюджета