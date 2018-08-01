Среда, 1 Августа 2018 14:50

АрмИнфо. Революция в Армении продолжается. Об этом в интервью RFI заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Говоря о бархатной революции в Армении, он подчеркнул, что народ сам определили последовательность его шагов. "Если я попробую один решать все задачи, то разочарую народ",- отметил он.

Он также отметил, что бархатная революция во многом свершилась в результате беспрецедентного участия в ней женщин и молодежи: "В ближайшее время вовлеченность женщин в политические процессы возрастет", - пообещал он. Пашинян также акцентировал внимание и на использовании потенциала Диаспоры в Армении, что может стать началом большой репатриации. При этом он подчеркнул, что этому в определенной мере мешает нынешняя Конституция. "Например, человек может быть назначен министром лишь в том случае, если 4 года подряд проживал в Армении, но я считаю, подобные регулировки неправильными с учетом широкой географии проживания армян",- отметил Пашинян.

Он вновь заверил, что последние процессы в Армении не имеют внешнеполитического подтекста, и что республика верна своему внешнему курсу: "Мы не проводим прорусскую, проамериканскую или проевропейскую политику, мы проводим политику, исходящую из наших национальных интересов",- отметил Пашинян.

Касаясь карабахского урегулирования, он заметил, что Армения является гарантом безопасности Арцаха, но это не означает, что Ереван должен вести переговоры вместо Степанакерта. "Степанакерт должен быть полноправной стороной переговоров. Конфликт не может быть урегулирован не по причине отсутствия какой-то магической формулы его решения, а из-за отсутствия в переговорах одной из его сторон. Если Баку действительно хочет решения конфликта, то он должен быть заинтересован в участии в переговорах Арцаха",- резюмировал премьер.