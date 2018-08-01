Среда, 1 Августа 2018 13:42

АрмИнфо. Судебное преследование действующего генсека ОДКБ воспринимается в России как шаг оскорбительный и демонстративный, возможно, даже инспирированный кем-то извне. Рискну утверждать, что те, кто принимал это решение в Ереване, о его международных последствиях если и думали, то в самую последнюю очередь.

Об этом в своей статье «Лучше ли простота?», опубликованной накануне в «Российской газете», пишет известный российский аналитик, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума неправительственной организации «Совет по внешней и оборонной политике» Федор Лукьянов.

По его мнению, необходимость перекройки собственного политического ландшафта - борьба с коррупцией, что было главным лозунгом сторонников Пашиняна, и избавление от влияния давно устоявшихся политических кланов (столпом наиболее мощного из которых является Кочарян) - безусловный приоритет "революционной" власти. Когда руководитель приходит на волне уличных протестов, ему необходимы доказательства своей решимости. И "побочный ущерб", наподобие конфуза с ОДКБ, которая оказалась в глупом положении, во внимание не принимается.

Лукьянов не склонен рассматривать происходящее в Армении, как, впрочем, и в других государствах, исключительно с точки зрения противостояния Запада и России, как большинство аналитиков привыкли в предшествующие годы, означает упрощать картину. Армения - пример того, как глобальные тенденции развития проявляются в странах, мягко говоря, не центральных и, конечно, не задающих политический тон. Повсеместный тренд - доминирование внутренней ситуации над внешней. Перемены настроений в обществах, их неудовлетворенность истеблишментом ставят политиков перед необходимостью срочно менять курс. Если же они на это неспособны или не в состоянии внести коррективы быстро и элегантно, волна выносит новые силы. Готовы они при этом проводить ответственную разумную политику или нет - роли не играет, люди просто тянутся за новыми лицами и лозунгами. В этом контексте Трамп, Макрон, Сальвини и Пашинян - явления одного порядка, хотя совершенно разного масштаба.

Главное для новых сил - продемонстрировать гражданам, что они действительно могут реагировать на идущий снизу запрос. Если нет - поддержка быстро съеживается (свежие цифры показывают, например, рекордный антирейтинг Макрона). Если да, то есть проводимый курс воспроизводит обещания, даже самая сокрушительная атака оппонентов может бить вхолостую, что показывает устойчивость позиций Трампа среди его электората в последние недели. Как бы то ни было, у политиков новой волны адресат один - собственный избиратель, и он не обращает либо почти не обращает внимания на то, как его действия сказываются на международных отношениях. Трамп, опять же, наглядный пример.

Конечно, все происходит не в вакууме и имеет предысторию, так что говорить о западом влиянии можно, но не в том смысле, как это принято видеть. Современная динамика Армении (и не только) - в полной мере продукт внутреннего развития. Но вот определялось это развитие множеством факторов, в том числе очень важным западным. Поколение, с которым принято связывать "цветные революции", - порождение времени, когда активное содействие формированию молодых политических элит оказывал Запад через многочисленные программы помощи демократическому развитию. Осуществлялись они в ускоренном режиме и по упрощенным схемам. Это произвело на свет когорту политических активистов, которые отвергали все, что было до них, и оперировали набором бесспорных лозунгов - о той же коррупции, демократии, свободе, гражданском обществе и пр. И, конечно, педалировали антиимперский пафос, поскольку в 2000-е и первой половине 2010-х годов западные институты находились в фазе экспансии и охотно поддерживали антироссийские эскапады.