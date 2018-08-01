Среда, 1 Августа 2018 11:36

АрмИнфо. Группа Конгресса по вопросам Армении направила письмо президенту США Дональду Трампу с призывом встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время саммита Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в сентябре этого года. Как сообщает Армянская Ассамблея Америки, письмо подписали 48 конгрессменов.

<Разговор между президентом Трампом и премьер-министром Пашиняном, в котором подчеркивается экономическое развитие, безопасность и демократия, имеет решающее значение для сильного поворота к стратегическому партнерству между нашими странами>, - заявил конгрессмен Фрэнк Паллоне-младший.

В письме Трампу, в частности, говорится: <Мирная передача власти после революции является свидетельством воли армянского народа более

справедливому и демократическому государству. Поскольку Армения стремится укрепить прозрачность правительства, демократические институты и расширять возможности гражданского общества, важно, чтобы Соединенные Штаты углубили свои связи с этим региональным партнером на всех уровнях государственного управления>.

Неделей ранее АрмИнфо сообщало, что Сопредседатели комитета по армянским вопросам Конгресса США собирают подписи, чтобы направить письмо президенту США Дональду Трампу с призывом встретиться с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время саммита Организации Объединенных Наций в Нью- Йорке в сентябре этого года. Данная встреча, как считают конгрессмены, может привести к расширению американо-армянского диалога и дальнейшей международной экономической интеграции Армении, а также росту двусторонней торговли и инвестиций.

Намерение организовать встречу лидеров Армении и США Никола Пашиняна и Дональда Трампа, накануне на пресс-конференции подтвердил пресс-секретарь Министерства иностранных дел РА Тигран Балаян. По его словам, в настоящее время обсуждаются организационные вопросы. "Мы подтверждаем участие Пашиняна на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре текущего года, в рамках которого он проведет ряд двусторонних встреч, возможно и с Трампом",- отметил Балаян, добавив, что пока не может сказать, есть ли окончательная договоренность о встрече Пашинян-Трамп. Рнее посол США в РА Ричард Миллс подчеркнул, что рассматривается возможность организации встречи Трамп-Пашинян на полях заседания Генассамблеи ООН. 'Однако графики двух лидеров очень насыщены, и их администрации пытаются найти окно для встречи",- отметил дипломат, подчеркнув, что пока договоренности о встрече нет.