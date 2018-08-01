Среда, 1 Августа 2018 11:03

АрмИнфо.В преддверии саммита Франкофонии, который пройдет в Ереване, 1-го августа состоялся телефонный разговор между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и генсеком Франкофонии Микаэль Жан.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе правительства, в ходе беседы обсуждались вопросы двусторонних отношений между Международной организации Франкофонии (OIF) и Арменией. Собеседники подробно обсудили подготовительные работы саммита Франкофонии, в связи с предстоящим 11-12 октября в Ереване саммитом лидеров стран и правительств государств- членов МОФ.

Стороны также обсудили программу визита генеска МОФ в Ереван 10-13 сентября, в рамках которого Микаэль Жан примет участие в 11-ой конференции неправительственных международных организаций.