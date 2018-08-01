Среда, 1 Августа 2018 09:54

АрмИнфо. 17 августа в 18:30 на Площади Республики в честь 100 дней со дня назначения Никола Пашиняна на посту премьера РА состоится митинг. Митинг инициирован самим Пашиняном.

Как он заявил сегодня во время прямого эфира по соцсети facebook, на митинге он обсудит с народом проделанную работу, предстоящие планы, и те проекты, которые нацелены на <прыжкообразное> развитие страны. <Думаю, никто из вас не сомневается в том, что будущее у Армении будет светлым и победоносным.

Hе знаю как вы, но я очень соскучился по вам и ваше присутствие очень важно для нас!>,- резюмировал свое обращение к народу Пашинян.