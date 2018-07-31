Вторник, 31 Июля 2018 19:47

АрмИнфо. В конкурсе Sevan Startup Summit-2018 приняли участие 5 из 8 резидентов Beeline Стартап Инкубатора. Как сообщает пресс-служба компании, 4 резидента удостоились денежных призов.

В частности, до старта саммита менторы помогли резидентам Beeline Стартап Инкубатора в разработке привлекательных выступлений для инвесторов и членов жюри.

<Для нас большая честь иметь такие прекрасные результаты. Это означает, что нам действительно удалось выбрать лучшие команды и должным образом подготовить их для представления жюри и инвесторам. Мы намерены и дальше работать, чтобы обеспечить такой высокий уровень>, - отметил гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин. Согласно источнику, в этом году в качестве партнера мероприятия Beeline также предоставил специальный приз - внеконкурсную возможность перехода на следующий инкубационный цикл в Beeline Стартап Инкубатор, которую получила команда Roads Vision. Отметим, что саммит прошел в формате палаточного лагеря и состоялся с 22 по 29 июля. В этом году саммит вышел на международную площадку и проходил в ОАЭ и Индии, а финал состоялся уже в Армении, на берегу Севана. В мероприятии приняли участие свыше 1000 участников из 35 стран мира. 150 стратапов-участников саммита получили возможность принять участие в лекциях и в неформальной обстановке общаться с известными предпринимателями и специалистами, встретиться с многочисленными инвесторами и инвестиционными компаниями со вех уголков мира, с которыми были достигнуты предварительные договоренности. Напомним, что ЗАО <ВЕОН Армения> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".