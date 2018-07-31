Вторник, 31 Июля 2018 19:36

АрмИнфо. Управление по защите государственных интересов Генпрокуратуры Армении по итогам проверок на предмет нанесения ущерба госинтересам при предоставлении хозяйствующим субъектам налоговых льгот выявила нарушения.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, в частностив 2013 году ООО "Б.Г" получила от правительства налоговую льготу в виде отсрочки уплаты НДС на три года. Компания до 2016 года обязалась выплатить в бюджет 159,788,052 драма по линии НДС, но по факту выплатила всего

11,731,537 драма. Более того, ООО "Б.Г", по заявлению Комитета госдоходов в 21.11.2016г. судом общей юрисдикции был признано банкротом. По итогам отчуждения всего имущества ООО, вся сумма была направлена на покрытие долговых обязательств перед банком-кредитором.

Между тем, согласно данным, полученным из КГД РА, по итогам отчуждения своего имущества, ООО имело возможность реализовать свои налоговые обязательства в полном объёме, но не сделало этого. Данное деяние, как посчитали в надзорном органе, содержит в себе очевидные признаки преднамеренного банкротства.

С учетом этого, в Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело по факту нанесения ущерба в крупном размере государству (госбюджету 148.056.145 драма) и кредиторам. Предварительное следствие будет проведено Следственным управлением КГД РА.

Напомним, что 21 июня на заседании правительства Генеральный прокурор Армении Артур Давтян заявил, что прокуратура уже приступила к проверкам в этой сфере на предмет нарушения государственных интересов в условиях предоставления налоговых льгот. По предварительным данным Генпрокуратуры, было немалое количество компаний, которые пользовались налоговыми льготами, которые перед истечением срока действия льгот были признаны банкротами. "То есть здесь выявлена проблема злоупотреблений и исследования в этом направлении продолжаются", - указал Давтян. Как ранее сообщал надзорный орган, 48 хозсубъектам в течение 2012-2016гг правительством были предоставлены налоговые льготы по линии отсрочки уплаты НДС на три года на общую сумму в 27 млрд драмов. У 8-ми из них на сегодня есть налоговая задолженность по НДС в размере 1,966 млрд драмов.