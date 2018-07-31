Вторник, 31 Июля 2018 17:16

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 июля принял делегацию во главе с президентом Италии Серджио Маттареллой. Премьер поприветствовал визит главы Итальянской Республики в Республику Армения и выразил уверенность в том, что он выведет армяно-итальянские отношения на новый уровень.

"Рад Вас приветствовать, как сегодня принято говорить, в новой Армении. В настоящее время мы осуществляем важные, исторические демократические изменения и надеюсь, что Вы в ходе вашего визита отметили эти изменения и дух оптимизма", - заявил Пашинян. По словам главы армянского правительства, Армения высоко ценит дружественные отношения с Италией и готова приложить усилия для их дальнейшего развития и укрепления.

Коснувшись карабахского урегулирования, Пашинян поблагодарил главу Итальянской Республики за сбалансированное отношение Италии в данном вопросе и содействие усилиям МГ ОБСЕ. Как указал армянский премьер, Армения заинтересована в мирном разрешении конфликта и готова продолжить свои усилия по содействию переговорному процессу.

Серджио Матарелла, в свою очередь, поблагодарил за теплый прием и придал важность расширению двусторонних отношений по различным направлениям. Матарелла также заявил, что Италия продолжит сбалансированную политику в вопросе разрешения карабахского конфликта. Он заверил, что в ходе председательства в ОБСЕ Италия приложит все усилия для исключительно мирного урегулирования карабахского конфликта в рамках МГ ОБСЕ. Как подчеркнул президент, нагорно-карабахский конфликт не имеет военного урегулирования и единственный путь - политическое решение проблемы.

Стороны отметили важность обеспечения стабильности в регионе и формирование диалога и атмосферы мира между противоборствующими сторонами. Премьер Армении и президент Италии коснулись также рамочного соглашения РА-ЕС. Матарелла заверил, что приложит усилия для скорейшей ратификации документа итальянским парламентом. Собеседники обсудили также вопросы, касающиеся сфер, представляющих двусторонний интерес, в частности, перспектив взаимодействия в сферах экономики и обороны.