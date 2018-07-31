Вторник, 31 Июля 2018 17:09

АрмИнфо. Президент Италии Серджио Маттарелла, находящийся в Армении с двухдневным государственным визитом, вместе с армянским коллегой Арменом Саркисяном присутствовал на церемонии открытия Армяно- итальянского регионального центра по сохранению и восстановлению культурного наследия в Национальной картинной галерее Армении.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента Армении, на церемонии открытия с приветственной речью выступили министр культуры Армении Лилит Макунц и министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Энцо Моаверо Миланеси, после чего президенты двух стран открыли именную табличку Центра и прошлись по его территории.

Сообщается, что Центр основан совместной инициативой армянской и итальянской сторон, и имеет цель реализовать различные, в том числе региональные программы, направленные на сохранение и восстановление культурного наследия.

Отметим, что сегодня ранее, президент Италии Серджио Матарелла наградил президента Армении Армена Саркисяна высшей наградой Республики Италия - Кавалер Большого креста, декорированного Большой лентой.