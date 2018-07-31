Вторник, 31 Июля 2018 15:40

АрмИнфо.Депутат от фракции "Царукян", глава комиссии по вопросам культуры, образования, молодежи и спорта Вардан Бостанджян подал заявление на имя спикера парламента Ара Баблояна о сложении своего мандата. Согласно регламенту НС, если депутат не отзовет свое заявление, то его полномочия считаются завершенными.

Отметим, что официальная причина подобного решения Бостанджяна не известна. Однако, политические круги не исключают, что поводом для этого послужили заявления Бостанджяна об аресте второго президента Роберта Кочаряна, которые отличались от официальной позиции блока "Царукян". Бостанджян, в частности, посчитал арест Кочаряна суровой мерой пресечения, и заявил, что второй президент подвергся если не политическому гонению, то, по крайней мере, преследованию.

Меж тем, депутаты от блока "Царукян", основной силой в котором является созданная Кочаряном партия "Процветающая Армения", заявили, что процесс находится исключительно в правовом русле, и они не намерены выступать в связи с этим с политическими заявлениями.