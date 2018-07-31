Вторник, 31 Июля 2018 14:57

АрмИнфо. 31 июля Председатель НС Ара Баблоян встретился с прибывшим в Ереван с государственным визитом Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой. Встреча состоялась в расширенном составе.Серджо Маттареллой. Приветствуя гостей в НС, глава парламента выразил надежду, что визит Серджо Маттареллы придаст новый импульс многовековым армяно-итальянским отношениям.

Председатель НС обратился к развитию парламентской дипломатии и поощрению деятельности групп дружбы, а также к необходимости эффективного взаимодействия на международных площадках. В этом контексте А.Баблоян подчеркнул, что парламентская система правления в обеих странах предоставляет широкие возможности сотрудничества. По мнению главы законодательного органа, изучение плодотворного опыта парламентского правления Италии может оказаться полезным для Армении.

Говоря о Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА - ЕС, спикер НС выразил надежду на ратификацию документа Сенатом Италии в возможно сжатые сроки, что явится дополнительным импульсом к еще большему углублению двусторонних связей. А.Баблоян подчеркнул, что обе страны объединяют и всемерно укрепляют отношения армянская община Италии и общие историко-культурные, цивилизационные и демократические ценности.

Коснувшись процесса мирного урегулирования НК-проблемы, Председатель НС высоко оценил взвешенную позицию Итальянской Республики в данном вопросе. Глава парламента заверил, что независимо от политических

изменений в Армении армяно-итальянские отношения будут и впредь развиваться и углубляться. Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла, поблагодарив за теплый прием, выразил готовность к упрочению вековых дружественных отношений и взаимодействия Италии и Армении. Г-н Маттарелла подчеркнул важность активизации сотрудничества на межпарламентских площадках, совместной работы депутатских групп дружбы, а также взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах. В этом русле президент отметил, что Италия будет содействовать ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА - ЕС, что, по его мнению, еще более укрепит отношения Армения - ЕС. В завершение встречи Серджо Маттарелла внес запись в Книгу почетных гостей НС РА.