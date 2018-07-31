Вторник, 31 Июля 2018 14:53

АрмИнфо. Фракция Республиканской парии собирает подписи для освобождения под залог второго президента Роберта Кочаряна, обвиняемого по делу 1 марта 2008 года в свержении конституционного строя.

Как сообщили АрмИнфо источники в РПА, речь идет не о большой сумме залога - всего о 500 тысячах драмов. Пока не известно присоединятся ли к данной инициативе депутаты из других фракций.

Отметим, что адвокаты Кочаряна намерены обжаловать решение суда общей юрисдикции в апелляционном суде уже сегодня.

Фракция РПА заявила также, что намерена поднять вопрос об аресте Кочаряна и в международных инстанциях.

Сам Кочарян вину не признает, и считает обвинение политически сфабрикованным.