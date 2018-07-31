Вторник, 31 Июля 2018 14:24

АрмИнфо. Сотрудники территориальных отделений Министерства труда и по социальным вопросам Армении в результате злоупотребления служебным положением "обогатились" на 43 млн. драмов, сообщает пресс-служба Полиции РА.

Согласно информации, в Главное управление по противодействию организованной преступностьи Полиции Армении были получены данные о различных злоупотреблениях со стороны сотрудников и должностных лиц территориальных агентств Минтруда и социальных вопросов РА.

В результате предпринятых оперативно-розыскных мероприятий 25-27 июля и по итогам взаимодействия с территориальными подразделениями 8 областей были выявлены 166 преступлений коррупционного характера 87 сотрудниками территориальных агентств собеса.

"В частности, для того, чтобы включить 175 граждан в список получателей пособий, инспекторы и руководители Агентства незаконно, в качестве, "взятки" потребовали и получили 34 млн 777 тыс драмов", - говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, раскрыты факты растраты или присвоения средств сотрудниками Агентства путем фальсификации документов на сумму в размере более 8 млн драмов.

Часть материалов направлена в Следственный комитет для осуществления предварительного следствия. Мероприятия продолжаются.