Вторник, 31 Июля 2018 14:19

АрмИнфо.Россия всячески приветствует контакты между Арменией и Азербайджаном, способствуя развитию взаимоуважительного диалога между двумя странами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Sputnik Азербайджан.

"Москва приветствует контакты между Баку и Ереваном. И мы искренне рады тому, что по согласованию двух сторон эти контакты продолжаются. Мы всегда приветствовали и всегда способствовали развитию взаимоуважительного диалога между двумя странами. Мы всегда исходили из того, что через диалог, через стимулирование этого общения между двумя столицами и достижение позитивных результатов возможно движение вперед и разрешение имеющихся проблемных вопросов. Россия, являясь и посредником в урегулировании карабахской проблемы, и другом, как Армении, так и Азербайджана, заинтересована в том, чтобы урегулирование произошло", - сказала Захарова. Вместе с тем, как указал она, исторически Россия проявляла себя в качестве ответственного посредника, который неоднократно доказывал на деле свою конструктивную посредническую роль. "Так будет и впредь", - добавила она в ответ на просьбу прокомментировать недавнее заявление армянского премьера Никола Пашиняна о том, что у "России есть все рычаги, все возможности, чтобы не допустить войны в Карабахе".

Москва четко излагает официальную позицию в отношении карабахского урегулирования. Эта позиция последовательная, считает Захарова. Представитель внешнеполитического ведомства также коснулась недавней поездки в Азербайджан группы российских экспертов и депутатов, которые посетили позиции на линии соприкосновения с Карабахом и озвучили ряд заявлений в поддержку "территориальной целостности Азербайджана". Как считает Захарова, в любой стране с демократическим обществом, есть множество экспертов и политиков, которые выражают свою точку зрения. Это не государственная точка зрения, но они имеют на нее право. "Но каждый раз, когда возникают вопросы относительно официальной линии Москвы - вы можете быть уверены, что по карабахскому вопросу наша позиция четкая, она никогда не была двусмысленной, никогда не была нацелена на заигрывание. Все усилия были сконцентрированы на посреднической роли, конечной целью которой является достижение взаимоприемлемых договоренностей", - добавила Захарова.

На сегодняшний день одна из важнейших вещей для мировой стабильности

- это последовательность в позициях крупных государств и крупных игроков в международных делах. И Россия именно такая страна, добавила она. По ее словам, и в Баку, и в Ереване знают, что Москва является надежным партнером в этом смысле. У сторон есть доверие к Москве и к ее роли.