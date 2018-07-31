Вторник, 31 Июля 2018 14:15

АрмИнфо.Анкара не проявляет готовности нормализовать отношения с Ереваном без предусловий. Об этом на пресс-конференции заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян. При этом он заметил, что вопрос нормализации отношений с Турцией без предварительных условий внесен в программу правительства, подчеркнув, что если Анкара пошлет соответствующий месседж, он будет рассмотрен.

"Однако пока происходит обратное - президент и глава МИД Турции посещают Баку и делают там провоцирующие заявления. Сигналов о готовности нормализовать отношения без предусловий мы не видим", - резюмировал Балаян.

Отметим, что сам премьер Пашинян также заявил о готовности Армении наладить отношения с Турцией без предусловий.