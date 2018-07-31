Вторник, 31 Июля 2018 14:12

АрмИнфо. Армения отслеживает поставки оружия из Словакии в Азербайджан, заявил на пресс­-конференции пресс-секретарь МИД РА Тигран Балаян.

Он сообщил, что Ереван поднял этот вопрос и в рамках ОБСЕ. Отвечая на вопрос о поставках вооружения в Азербайджан Россией Беларусью, пресс-секретарь МИД подчеркнул, что и эти процессы находятся в центре внимания Армении.

"Поставки из Словакии являются нарушением международного законодательства. Что касается других стран, то наши возможности ограничены, так как нет механизмов воздействия. Мы настаиваем на том, что любые поставки вооружения Азербайджану – есть проблема, учитывая непредсказуемое поведение официального Баку и нарушение прав человека в этой стране", - отметил Тигран Балаян.