Вторник, 31 Июля 2018 13:31

АрмИнфо. Решение суда первой инстанции об аресте второго президента Армении Роберта Кочаряна сегодня будет обжаловано в апелляционном порядке. Об этом сообщил один из адвокатов Кочаряна - Арам Орбелян.

По его словам, Роберт Кочарян не признает себя виновным в инкриминируемом ему деянии, а суть обвинения для защиты непонятна.

Вместе с тем адвокат воздержался сообщить основания для обжалования. Апелляционный суд, как ожидается, рассмотрит поданную ими жалобу в течение 1-2 недель.

Напомним, что 28-го июля суд первой инстанции Шенгавитского района Еревана удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы (ССС) Армении об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении второго президента РА Роберта Кочаряна сроком на 2 месяца за свержение конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. В свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года обвиняются также бывший министр обороны Микаэл Арутюнян (находится в розыске Интерпола) и генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров. (был отпущен под залог) Сам Кочарян еще до ареста назвал выдвинутое против него обвинение политическим преследованием. По его словам, это "вендетта" под лозунгом любви и солидарности "бархатной революции".

На сегодня, согласно официальной информации, экс-президент Роберт Кочарян содержится в тех же условиях, что и все другие арестованные, поскольку законодательство не предусматривает привилегий для бывших президентов в местах лишения свободы. В каком именно, не сообщается. Тем не менее, Офис защитника прав человека Армении два дня назад сообщил, что Омбудсмен Арман Татоян посетил второго президента в УИУ <Ереван-Кентрон> и последний, не представил жалоб относительно обращения со стороны сотрудников УИУ.