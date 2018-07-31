Вторник, 31 Июля 2018 13:17

АрмИнфо.Азербайджан отказывается проводить мониторинги ОБСЕ в нахиджеванском направлении. Об этом на пресс-конференции заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

При этом он подчеркнул, что армянская сторона придает важность проведению мониторингов ОБСЕ, в том числе в нахиджеванском направлении, поскольку они являются сдерживающим механизмом. "С просьбой провести мониторинг Ереван обратился к личному представителю действующего председателя ОБСЕ послу Анджею Каспршику, однако Баку отказался от проведения мониторинга в нахиджеванском направлении",- отметил Балаян.

Балаян также пожаловался на тот факт, что Баку вот уже более двух недель не разрешает представителям Международного Комитета Красного Креста встретиться с попавшим в плен гражданином РА Кареном Казаряном, который, кстати, страдает психологическим расстройством. "Вот уже две недели нет информации о попавшем в азербайджанский плен гражданине Армении Карене Казаряне. Азербайджан грубо нарушает Женевские конвенции, не допуская представителей МККК к пленному",- резюмировал Балаян.