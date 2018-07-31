Вторник, 31 Июля 2018 13:15

АрмИнфо."Армянское возрождение" из Диаспоры приветствует уголовное преследование в отношении 2-го президента Армении Роберта Кочаряна и процесс изобличения лиц, виновных в свержении конституционного строя в связи с событиями 1-го марта 2008-го года.

Как говорится в заявлении организации, поступившем в АрмИнфо, провозглашенная новыми властями Армении политика защиты права, обеспечения Конституции и приоритета демократии, является самым большим достижением <бархатной революции> в РА. <Выражаем надежду на то, что правосудие настигнет 1-го и 3-го президентов, избирательными фальсификациями присвоивших власть, а также каждого, кто содействовал им>, - говорится в заявлении. Восстановление справедливости, как считают они, должно коснуться и тех, кто даже имел какой-либо положительный вклад - общество должно быть готово к <дегероизоции> героев, если того требует закон и справедливость. Главе правительства Николу Пашиняни, пользующемуся доверием населения страны и диаспоры, как отметили они, предоставлена историческая возможность искоренить практику формирования нелегитимной власти в Армении. Напомним, что 28-го июля суд первой инстанции Шенгавитского района Еревана удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы (ССС) Армении об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении второго президента РА Роберта Кочаряна сроком на 2 месяца за свержение конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Сегодня Апелляционный суд рассмотрит ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна. Как было заявлено 29-го июля, Роберт Кочарян не признает себя виновным в инкриминируемом ему деянии, а суть обвинения для защиты непонятна.

Отметим, что Республиканская партия Армении намерена поднять вопрос ареста Кочаряна в международных инстанциях.