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АрмИнфо. Представители Республиканской партии Армении выражают свою обеспокоенность последними опасными, по их определению, тенденциями в армяно-российских отношениях.
Как заявил в беседе с корреспондентом АрмИнфо пресс-секретарь РПА, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов "небольшая", но в дипломатическом плане довольно демонстративная "переcтрелка" между внешнеполитическими ведомствами Армении и России, дает повод думать, что в настоящее время армяно-российские отношения переживают не лучшие времена. "То же самое касается также отношений Армения- ОДКБ",- отметил он. Меж тем, напомнил вице-спикер, стратегическое партнерство Армении с Россией призвано, в первую очередь, на служение государственным интересам РА. "Мы должны осознавать, что в сложившихся геополитических реалиях ОДКБ не имеет альтернативы в плане обеспечения безопасности Армении",- подчеркнул Шармазанов.
В свою очередь, другой республиканец, глава комиссии по внешним вопросам парламента Армении Армен Ашотян на своей страничке в Facebook написал: "Сколько бы власти РА не пытались сконцентрировать внимание обществе на внутриполитические вопросы, от этого реалии не меняются, и ситуация вокруг Армении и Арцаха продолжает оставаться напряженной". По его словам, ситуацию усугубили формы и методы отзыва генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, свидетельством чему стало жесткое по дипломатическим меркам заявление МИД России в ответ на предложение Армении начать процедуру смены генсека. "Очевидно, что все эти процессы негативно отразились на имидже ОДКБ, а риски всего этого были видны изначально",- отмечает парламентарий, в качестве доказательства своих слов приведя заявление представителя МИД России Марии Захаровой в Баку, где она ставит на один уровень отношения Москвы с Ереваном и Баку. "Все это не может не беспокоить, особенно на фоне активизации азербайджанского лобби в России и антироссийских кругов в Армении",- отмечает Ашотян.
|Балаян: Армения отслеживает процессы поставок оружия Азербайджану, считая это проблемой
|Постановление об аресте второго президента Армении Роберта Кочаряна будет обжаловано сегодня
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|Ереван: Визит Меркель в Армению официально не подтвержден
|"Армянское возрождение" приветствует уголовное преследование Роберта Кочаряна и выражает надежду на то, что правосудие настигнет также 1-го и 3-го президентов
|Республиканская партия обеспокоена последними тенденциями в армяно-российских отношениях
|Экс-руководителя общины Сарухан Гегаркуникской области Армении и руководителя аппарата поймали за мошенничество в особо крупных размерах
|Ереван: Обсуждаются организационные вопросы по проведению встречи Пашинян-Трамп
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|Президент Италии посетил мемориал жертв Геноцида армян "Цицернакаберд"
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|Ильхам Алиев совершит официальный визит в Россию
|В дубайском аэропорту со стороны Интерпола задержан криминальный авторитет Арам Варданян, более известный по кличке "Встречи Апер"
|Зейналян: В Армении не наблюдаются радикальные проявления в отношении различных религиозных течений
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|Президент Италии прибыл с государственным визитом в Армению
|Эксперт: Арест второго президента РА Роберта Кочаряна имеет политические мотивы и связан со сменой власти в Армении
|Эксперт: Привлечение Хачатурова в качестве обвиняемого по уголовному делу может негативно отразится на имидже Армении в ОДКБ
|Армения подтвердила свое участие в учениях НАТО, в которых не приняла участия в прошлом году
|Мнения арцахских политических сил относительно ареста Роберта Кочаряна расходятся
|По вопросу находящегося в азербайджанском плену Карена Казаряна Омбудсмен Армении обратился в международные инстанции
|Вазген Манукян: Армения превратилась в театр одного актера, в стране не действуют противовесы власти, оппозиция и пресса
|Айк Марутян - кандидат на пост мэра Еревана от партии "Гражданский договор"
|Адвокат Кочаряна: За всю мою долгую адвокатскую практику я не видел такого неграмотного с правовой и юридической точек зрения дела
|Москва объяснила Еревану, как правильно отзывать генсека ОДКБ
|Вопросы армяно-белорусского сотрудничества обсудили по телефону Никол Пашинян и Александр Лукашенко
|Виктор Согомонян: Роберт Кочарян будет оправдан и освобожден - он еще должен сказать свое веское слово в политике
|"Учредительный парламент" и группа "Сасна црер" приветствуют факт ареста второго президента
|Армения обратилась в Организацию договора о коллективной безопасности с предложением начать процедуру смены генерального секретаря ОДКБ
|Следственный комитет продолжает расследование по случаям злоупотреблений в компаниях, предоставляющих услуги по техосмотру автомобилей
|Пашинян: Российско-армянские отношения испокон веков находились на высоком уровне, и это обусловлено богатыми культурными связями между странами
|Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя военного комиссара ереванской общины Нор-Норк по обвинению во взяточничестве
|Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту злоупотреблений в Массиском отделении Агентства социального содействия
|Пашинян подтвердил: Армения готова установить отношения с Турцией без предусловий
|Омбудсмен Армении в УИУ "Ереван-Центр" встретился с Робертом Кочаряном: Второй президент не представил жалоб относительно отношения к себе сотрудников УИУ
|Cуд принял решение об аресте генсека ОДКБ, но применит альтернативную меру пресечения
|Суд в Ереване арестовал 2-го президента Армении Роберта Кочаряна
|Второй президент Армении арестован
|Армянский суд огласит решение по ходатайству ССС об аресте генсека ОДКБ в полночь
|ACBA-Credit Agricole Bank начнет обслуживать японские карты JCB
|Ардшинбанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам
|Решение по ходатайству следствия об аресте Роберта Коаряна суд озвучит до полуночи
|Сотрудники медцентра, еще утром возглавляемого сватом Сержа Саргсяна, протестуют против решения главы Минздрава об его увольнении
|Пашинян: для меня очевидно, что армяно-российские отношения развиваются очень продуктивно и эффективно
|Сын владельца центра торговли ювелирными изделиями "Мир золота" в Ереване подозревается в контрабанде наркотиков
|Секретариат ОДКБ пока не располагает информацией об обвинениях властей Армении в отношении Юрия Хачатурова
|Никол Пашинян в Санкт-Петербурге подтвердил полную приверженность Армении взятым международным обязательствам, в том числе в рамках ЕАЭС
|Лавров и Мнацаканян обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
|Пашинян: Львиная доля финансирования "бархатной революции" в Армении поступила от армян России
|Ара Минасян освобожден от должности директора медцентра "Св. Григор Лусаворич"
|Beeline открыл обновленный офис для корпоративных клиентов
|Банк ВТБ (Армения) победил в номинации "Первые бесконтактные карты в Армении" на форуме "Innovation Award", организованном MasterCard
|Эксперт: Саботаж в отношении Lydian Armenia несет инвестиционные риски
|Партия "Наследие" в продолжение дел по событиям 2008 года требует раскрытия преступлений, связанных с "фальсификацией" итогов президентских выборов 2013 года
|Давид Арутюнян обвинил Специальную следственную службу в правовом нигилизме и юридической безграмотности
|Республиканская партия видит в предъявлении обвинения Кочаряну карабахскую мотивацию
|Партия "Гражданский договор" не желает комментировать последние процессы вокруг дела по событиям 1 марта 2008 года
|Москва приветствует конструктивные контакты между Ереваном и Баку
|Блок "Царукян" рассматривает дело 1 марта 2008 года исключительно в правовой плоскости
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