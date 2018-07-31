Вторник, 31 Июля 2018 13:13

АрмИнфо. Представители Республиканской партии Армении выражают свою обеспокоенность последними опасными, по их определению, тенденциями в армяно-российских отношениях.

Как заявил в беседе с корреспондентом АрмИнфо пресс-секретарь РПА, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов "небольшая", но в дипломатическом плане довольно демонстративная "переcтрелка" между внешнеполитическими ведомствами Армении и России, дает повод думать, что в настоящее время армяно-российские отношения переживают не лучшие времена. "То же самое касается также отношений Армения- ОДКБ",- отметил он. Меж тем, напомнил вице-спикер, стратегическое партнерство Армении с Россией призвано, в первую очередь, на служение государственным интересам РА. "Мы должны осознавать, что в сложившихся геополитических реалиях ОДКБ не имеет альтернативы в плане обеспечения безопасности Армении",- подчеркнул Шармазанов.

В свою очередь, другой республиканец, глава комиссии по внешним вопросам парламента Армении Армен Ашотян на своей страничке в Facebook написал: "Сколько бы власти РА не пытались сконцентрировать внимание обществе на внутриполитические вопросы, от этого реалии не меняются, и ситуация вокруг Армении и Арцаха продолжает оставаться напряженной". По его словам, ситуацию усугубили формы и методы отзыва генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, свидетельством чему стало жесткое по дипломатическим меркам заявление МИД России в ответ на предложение Армении начать процедуру смены генсека. "Очевидно, что все эти процессы негативно отразились на имидже ОДКБ, а риски всего этого были видны изначально",- отмечает парламентарий, в качестве доказательства своих слов приведя заявление представителя МИД России Марии Захаровой в Баку, где она ставит на один уровень отношения Москвы с Ереваном и Баку. "Все это не может не беспокоить, особенно на фоне активизации азербайджанского лобби в России и антироссийских кругов в Армении",- отмечает Ашотян.