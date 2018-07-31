Вторник, 31 Июля 2018 12:42

АрмИнфо.Экс-руководитель общины Сарухан Гегаркуникской области Армении за период своего правления на пару с главой аппарата многократно нарушали закон и нанесли ущерб государству в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба Полиции РА.

Согласно информации, Управление по предотвращению преступлений коррупционного и экономического характера Главного управления по борьбе с организованной преступностью и сотрудники Гаварского отдела в результате розыскных мероприятий добыли данные о том, что экс-руководитель общины Сарухан Гегаркуникской области Армении за период своего правления на пару с главой аппарата совершали беззакония.

В ходе подготовки материалов выяснилось, что по предварительным данным руководитель аппарата общины главы Сарухана, используя свое должностное положение, в течение 2008-2016гг предоставлял жителям общины фальшивые справки имущественного налога на транспортное средство и уплаченные средства в размере 15 млн драмов не были переданы в кассу, а присвоены ими. В результате данного правонарушения к суммам по имущественному налога были начислены штрафы и пени в размере 16 млн драмов. Таким образом, размер ущерба, нанесенного государству и законным интересам граждан составил 31 млн драмов. Проверки продолжаются.