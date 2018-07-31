Вторник, 31 Июля 2018 12:38

АрмИнфо.Есть намерение организовать встречу лидеров Армении и США Никола Пашиняна и Дональда Трампа, заявил на пресс-конференции пресс-секретарь Министерства иностранных дел РА Тигран Балаян.

По его словам, в настоящее время обсуждаются организационные вопросы. "Мы подтверждаем участие Пашиняна на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре текущего года, в рамках которого он проведет ряд двусторонних встреч, возможно и с Трампом",- отметил Балаян, добавив, что пока не может сказать, есть ли окончательная договоренность о встрече Пашинян-Трамп.

Отметим, что ранее посол США в РА Ричард Миллс подчеркнул, что рассматривается возможность организации встречи Трамп-Пашинян на полях заседания Генассамблеи ООН. 'Однако графики двух лидеров очень насыщены, и их администрации пытаются найти окно для встречи",- отметил дипломат, подчеркнув, что пока договоренности о встрече нет.