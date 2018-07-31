Вторник, 31 Июля 2018 12:35

АрмИнфо.Действия МИД Армении по вопросу отзыва генсека ОДКБ Юрия Хачатурова полностью соответствуют нормам соглашения о правовом статусе Организации, заявил сегодня на брифинге пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян. <Проводятся интенсивные обсуждения с нашими партнерами. Членство Армения в ОДКБ лишь содействовало укреплению организации. При председательстве республики в организации были приняты важнейшие документы>, - подчеркнул Балаян, добавив, что Армения не намерена осуществлять действия, которые могут навредить ОДКБ.

Отметим, что Армения обратилась к странам-членам начать процесс замены генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, который проходит в качестве обвиняемого в по делу 1 марта 2008 года. Ответ российского МИД на это был жестким: "Во время телефонного разговора с главой МИД РА Зограбом Мнацаканяном министр ИД России Сергей Лавров указал, что именно РА должна отозвать генсека, если Ереван принял такое решение".