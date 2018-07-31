Вторник, 31 Июля 2018 11:59

АрмИнфо. Президент Италии Серджио Маттарелла, прибывший накануне с двухдневным с государственным визитом в Армению, посетил мемориал жертв Геноцида армян "Цицернакаберд" и возложил венок. Об этом сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента Армении.

Согласно информации, члены итальянской делегации также посетили Музей-институт Геноцида армян, ознакомились с его экспонатами. Президент Матарелла оставил запись в Книге памяти, а после посадил ель в аллее памяти комплекса. Отметим, что накануне президенты Армении и Италии на брифинге заявили, что встреча прошла в теплой атмосфере, и состоялось содержательное обсуждение широкой повестки армяно-итальянского сотрудничества. Президенты двух стран отметили необходимость углубления экономических, деловых, культурных и научно­образовательных связей, а также важность контактов с людьми. В частности, по словам президента Армении Армена Саркисяна, стороны подтвердили приверженность укреплению межгосударственных отношений. "Мы договорились, что необходимо предпринять дополнительные усилия для обеспечения нового и динамичного развития армяно-итальянского сотрудничества как в двустороннем формате, так и на международной арене, в том числе в рамках сотрудничества Армения-ЕС. Мы отметили, что Италия, будучи действующим председателем ОБСЕ, продолжит поддерживать единственный международный формат урегулирования нагорно-карабахского конфликта - сопредседательство Минской группы ОБСЕ. Мы коснулись партнерства Армения-ЕС. Это еще одна площадка, в которой у нас есть большие перспективы для углубления армяно-американских отношений. В этой связи я выразил надежду, что Италия вскоре ратифицирует Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве", - сказал президент Армении. Серджио Маттарелла, в свою очередь отметил, что отношения между Арменией и Италией находятся на высоком уровне, и есть желание еще больше углубить двустороннее сотрудничество в разных сферах. Армения и Италия успешно сотрудничают в разных направлениях, в частности, в Ливане вместе работают армянские и итальянские миротворцы. Ведется активная работа в области торговли, экономики, культуры и науки, однако, по словам президента Италии, есть неиспользованный потенциал для дальнейшего развития. <Мой визит является хорошей возможностью для дальнейшего развития двусторонних отношений и углубления дружбы", - сказал Маттарелла. По его словам, Италия обязательно поддержит мирное урегулирование конфликта в карабахском вопросе. "Мы сделаем все, чтобы начать мирные переговоры и попытаться найти пути посредством Минской группы ОБСЕ и на основе принципов международного права только политического, а не военного решения, которое будет длительным", - заявил он. Италия, как отметил он, высоко оценила соглашение Армения-ЕС, которое является прекрасной возможностью для развития отношений с ЕС. Президент Италии также выразил удовлетворение тем, что 31 июля состоится церемония открытия Армяно-итальянского центра по сохранению культурного наследия. <Это будет способствовать укреплению культурных связей, поможет Армении в сохранении ее исторического наследия", - сказал президент. Серджио Маттарелла подчеркнул, что вопрос сотрудничества в области науки тоже стоит на повестке дня. Президенты двух стран в ходе беседы особо выделили астрофизику. Обсуждались возможности обмена опытом между научно- исследовательскими учреждениями. "У Армении и Италии есть возможность развивать сотрудничество в других сферах, и Армения может рассчитывать на поддержку и дружбу Италии", - сказал Серджио Маттарелла 30 июля президент Итальянской Республики Серджио Маттарелла вместе с дочерью Лаурой Маттарелла посетили Институт древних рукописей имени Месропа Маштоца - Матенадаран. Во время визита гостям были представлены центры армянской письменности, а затем ознакомили их с армянским шрифтом, Библией, Евангелием. В конце визита президенту Италии были подарены две книги. Серджио Маттарелла, в свою очередь, подарил медаль. Уже вечером в честь президента Италии Серджио Маттареллы и его дочери Лауры Маттареллы в резиденции президента Республики от имени президента Армена Саркисяна и госпожи Нунэ Саркисян дан государственный обед. Президенты Армен Саркисян и Серджио Маттарелла выступили с взаимными тостами, в которых говорили о многовековой армяно-итальянской дружбе, о сформированных за прошедшие 25 лет после установления дипломатических отношений прочных межгосударственных отношениях и перспективах их развития, о вопросах армяно-итальянской двусторонней повестки, включающих самые разные сферы.